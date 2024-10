Der Schockmoment ereignete sich bei einem Konzert von Olivia Rodrigo. Wie es ausgegangen ist, hier checken.

Olivia Rodrigo ist gerade auf ihrer "Guts"-Welttournee und hat am Montag in der Stadt Melbourne in Australien gespielt. Als sie auf der Bühne herumläuft, passiert plötzlich das:

Olivia handled that flawlessly and professionally tho 😭 #oliviarodrigo #gutstour #fyp

Sie fällt einfach in ein Loch - Schock beim Publikum. Olivia kommt aber sofort wieder raus und sagt, dass es ihr gut geht. Manchmal sei da einfach ein Loch auf der Bühne, sagt sie, und macht lässig weiter. Zum Glück ist nichts passiert!

Victoria's Secret feiert Comeback - mit Adriana Lima!