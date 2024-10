Olivia Rodrigo: Neuer Rekord und großes Herz 🎤

Der Superstar hat am Samstag ein Konzert ihrer GUTS World Tour in den Philippinen gespielt und den Moment genutzt, Dankbarkeit zu zeigen!

In der Hauptstadt Manila hat sie in der größten Konzerthalle der Welt (!!!) vor 55.000 Menschen gespielt. Das ist ein neuer Rekord in der Karriere von Olivia Rodrigo, die damit ihr bisher größtes Konzert gespielt hat.

Olivia Rodrigo: So sagt sie danke

Auf Insta teilt Olivia eine cute Nachricht, in der sie sich bei ihren Fans bedankt. Und: Sie verkündet auch, dass sie den gesamten Ticketgewinn an eine Organisation spendet, die medizinisch Versorgung für Frauen und Mädchen leistet.

Es war die besonderste Show und bedeutungsvollste Reise.

Die Sängerin hat übrigens philippinische Wurzel und war jetzt das erste Mal in dem asiatischen Land.