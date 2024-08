Wegen schmutziger Seine? Triathletin aus Belgien ist krank 🤒

Die belgische Triathletin Claire Michel ist nach ihrer Teilnahme am Olympia-Einzelwettbewerb in der Seine krank.

Der Wettkampf hatte wegen der schlechten Wasserqualit├Ąt der Seine auf der Kippe gestanden, konnte aber letztlich stattfinden. Die Bakterienbelastung in dem Fluss ist seit Wochen Thema in Paris. Nach starkem Regen am Tag der Er├Âffnungsfeier waren die Grenzwerte f├╝r E.Coli-Bakterien im Fluss zun├Ąchst ├╝berschritten worden. Mehrere Trainingseinheiten mussten deshalb auch schon verschoben oder abgesagt werden.

Belgisches Triathlon-Team sagt Mixed Staffel ab

Weil Claire Michel krank ist, konnte das belgische Triathlon-Team bei der Mixed Staffel nicht teilnehmen. Das hat das Belgische Olympische Komitee am Sonntag mitgeteilt. Und jetzt? "Das BOIC und Belgian Triathlon hoffen, dass daraus Lehren gezogen werden f├╝r die n├Ąchsten Triathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen", hei├čt es in der Stellungnahme. Das Triathlon-Rennen ist jedoch wie geplant am Montagmorgen gestartet.

