Olympia-Fail geht viral: Er ist an seinem 🍆 gescheitert!

Schei├če gelaufen: Stabhochspringer Anthony Ammirati hat seinen Olympia-Moment verpasst - wegen seinem Dick!

Passiert ist das in der Qualifikation am Samstagmorgen. Eigentlich sah alles gut aus. Der 21-j├Ąhrige Franzose hatte den Sprung angesetzt und war schon halb ├╝ber die Latte gesprungen, als er mit seinem Dick h├Ąngen geblieben ist. So hat er die Latte runtergehauen und konnte sich nicht f├╝r das Finale qualifizieren.

Video von Anthony Ammiratis Penis-Fail geht viral

Auf Social Media gehen Videos von dem Fail richtig steil. Viele finden die Situation funny - es gibt daher zahlreiche gottlose Kommentare. Der Fail wird auf X zum Beispiel als "Fluch des franz├Âsischen Baguettes" beschrieben.

Ein anderer User meint, dass der Franzose zwar bei Olympia verloren, daf├╝r aber im Leben gewonnen h├Ątte. Ammirati kann ├╝ber die Kommentare wohl eher nicht lachen: Laut der "Daily Mail" war der 21-J├Ąhrige nach dem Olympia-Aus entt├Ąuscht. Er w├╝rde seine Sachen packen und nach Hause fahren.

Penis-Fail beim Stabhochsprung Dauer 0:56 min Penis-Fail beim Stabhochsprung

