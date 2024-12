"Omas gegen Rechts" erhalten Brückenpreis 🏆

Die "Omas gegen Rechts" aus Neustadt an der Weinstraße kämpfen für eine tolerante Gesellschaft und gegen Rassismus.

Dafür haben sie jetzt den Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Er geht jedes Jahr an Vereine, die durch ehrenamtliches Engagement Menschen zusammenbringen.

Mit dem Preis verbunden sind 1.000 Euro und ein "Brückenpokal".

Das sagt Gabi Stuckenberg von dem Verein zum Preis:

Rund 160 "Omas und Opas" engagieren sich bei dem Verein in Neustadt. Insgesamt komme ihre Arbeit wohl gut an, sagte Mitglied Kerstin Neurohr: "Oft gehen die Leute vorbei und machen die Daumen hoch, nicken, lachen und signalisieren so Zustimmung".

Die "Omas gegen Rechts" organisieren in Neustadt regelmäßig Infostände und Mahnwachen, um auf die Gefahren des Rechtsextremismus aufmerksam zu machen. Sie gehen auch gemeinsam zu Demonstrationen.