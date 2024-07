Die Rechtsnationalen liegen bei der Parlamentswahl vorne, Macrons Lager schwächelt. Entschieden wird aber erst noch.

Die erste Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich ist durch. Die rechtsnationale Partei Rassemblement National (RN) hat klar gewonnen, während Präsident Emmanuel Macrons Mitte-Lager deutlich verloren hat.

Rechtsnationale vorne, Macron abgeschlagen

Rassemblement National : 33 Prozent

: 33 Prozent Linksbündnis Nouveau Front Populaire : 28 Prozent

: 28 Prozent Macrons Mitte-Lager: 20 Prozent

Diese Zahlen zeigen, dass die Rechtsnationalen unter Marine Le Pen die erste Runde dominiert haben. Macrons Lager konnte keine Mehrheit erzielen und liegt nun hinter den Linken.

Parlamentswahlen in Frankreich: Zweite Runde ist entscheidend

Das endgültige Ergebnis wird erst in der zweiten Runde am 7. Juli entschieden. Weil keine Partei die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung erreicht hat, wird es dann eine Stichwahl gegeben.

Macrons Partei und das Linksbündnis haben schon angekündigt, dass sie Kandidaten taktisch zurückziehen wollen. Ist das Linksbündnis beispielsweise nur auf dem dritten Platz in einem Wahlkreis, ziehen sie sich zurück, damit Macrons Partei die Stimmen kriegen kann. So soll verhindert werden, dass das RN eine absolute Mehrheit erreicht.

Die Wahlbeteiligung war hoch