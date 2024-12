Path of Exile 2 startet! Aber nicht fürs Smartphone ⌛

Seit Freitag kannst du PoE2 im Early Access zocken. Es soll auch aufs Smartphone kommen - irgendwann...

Viele Gamer haben auf den Start des Action-RPGs gewartet. Am Nikolaustag war es dann endlich soweit mit dem Early Access für PC, Xbox und PlayStation.

💡 Der Early Access für PoE2 kostet um die 30 Euro - zum "regulären" Start des Diablo-Konkurrenten wirst du das Game for free bekommen. Bis dahin könnte es aber noch gute sechs bis zwölf Monate dauern - genaues Release Date tba.

Hier kannst du das Gameplay abchecken ⬇️

Path of Exile 2: Early Access Gameplay Trailer

Path of Exile 2: DAS bietet der Early Access

Im Early Access kannst mit den ersten drei von insgesamt sechs Akten loslegen - inklusive aller Quests, Gebiete und Boss-Kämpfe.

loslegen - inklusive aller Quests, Gebiete und Boss-Kämpfe. Außerdem wartet ein Koop-Modus auf dich, in dem du maximal zu sechst zocken kannst.

auf dich, in dem du maximal zu sechst zocken kannst. Nice to know 💡 Es gibt auch Twitch Drops, also Belohnungen, die du bekommst, wenn du dich mit dem Streamingdienst verbindest und ausgewählte Streams anschaust. Du erhälst dann zum Beispiel besondere Skins oder Gegenstände. Die Aktion läuft bis zum 22. Dezember.

Path of Exile 2 Early Access Twitch Drops

Kommt Path of Exile 2 auch aufs Smartphone? 📱

Das Entwickler-Studio Grinding Gear Games arbeitet auch an einer Version für iOS und Android. Die Smartphone-Version wurde aber erstmal auf Eis gelegt, wie GGG-Chef Jonathan Rogers in einem Interview mit dem Content Creator Zizaran verraten hat. Der Grund? Die Entwickler fürs Handy-Game wurden abgezogen, um am Interface von PoE2 für PC und Konsolen zu helfen. Sobald die zusätzlichen Kapas nicht mehr gebraucht werden, gehts weiter mit der Mobile Version. Es wird also noch eine Weile dauern, bis "Path of Exile Mobile" rauskommt.

