Peru: Grinch nimmt Drogendealer hops

Klingt wie ein Joke, ist aber true: Ein Polizist im grünen Fellkostüm hat drei Personen dingfest gemacht und unter anderem Koks beschlagnahmt.

Die drei sind laut Polizei als San-Bartolo-Mafia bekannt. Sie sollen in und um die Hauptstadt Lima in Peru mit Drogen gedealt haben.

bekannt. Sie sollen in und um die Hauptstadt Lima in Peru haben. Die Bande wurde festgenommen - ob es eine Anklage gibt, ist noch nicht safe.

Der Beamte war nicht nur im Grinch-Kostüm unterwegs. Er hatte auch einen Vorschlaghammer dabei, mit dem er die Haustür der Dealer aufbrach.

Das peruanische Innenministerium hat ein Video von der Aktion veröffentlicht:

#Grinch de la @PoliciaPeru acaba con la Navidad de microcomercializadores de drogaEn un rápido operativo, el Escuadrón Verde disfrazó de Grinch a uno de sus agentes para sorprender con las manos en la masa a clan de traficantes de droga. Se decomisó gran cantidad de marihuana. pic.twitter.com/YQD6WpmBoE

... but why?

💡 Der Polizist war verkleidet, um sich auf einem Fest unbemerkt unter die Leute mischen zu können. Es ist by the way nicht das erste Mal, dass peruanische Beamte im Kostüm ermitteln.

