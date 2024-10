Nach nur einem Punkt aus sieben Spielen ist Schluss für Trainer Peter Zeidler beim VfL Bochum.

Die 3:1 Niederlage bei der TSG Hoffenheim war Peter Zeidlers letztes Spiel als Trainer für den VfL Bochum. Der Verein aus dem Pott teilte mit, dass es trotz "vieler Gespräche und Bemühungen" zuletzt "keine signifikanten Verbesserungen" gab. Neben dem Cheftrainer muss auch Sportdirektor Marc Lettau gehen.

#meinVfL hat auf die sportliche Krise reagiert: Cheftrainer Peter #Zeidler und Sportdirektor Marc #Lettau werden mit sofortiger Wirkung freigestellt. pic.twitter.com/dk93x6Yzmm

VfL Bochum mit historisch schlechtem Saison-Start

Bochum ist somit der erste Bundesliga-Verein, der seinen Trainer in dieser Saison entlässt. Und das nach acht Pflichtspielen ohne einen einzigen Sieg. Nur in der Saison 2022/23 startete man mit derselben Punkteausbeute in die Liga. Das kommende Programm wird für die Bochumer nicht einfach. Es warten in den nächsten Spielen: Bayern München, Eintracht Frankfurt und Meister Bayer Leverkusen.