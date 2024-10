Mit einem Hattrick von Harry Kane hat der FC Bayern den VfB geschlagen. Pavlović musste allerdings früh raus.

Mit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart hat der FC Bayern München ein Statement gesetzt. Die ersten drei Tore erzielte Harry Kane. In der 89. Minute erhöhte Kingsley Coman auf 4:0 - dabei blieb es auch. Dadurch bleibt der FCB auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle. Auf Platz zwei liegen die punktgleichen Leipziger, die aber eine schlechtere Tordifferenz haben. Der VfB Stuttgart fällt auf Rang neun zurück.

Pavlović musste früh raus - das ist passiert

Der deutsche Nationalspieler und Youngstar Aleksandar Pavlović prallte in der 5. Minute nach einem Kopfballduell auf die rechte Schulter. Die Behandlung auf dem Platz reichte nicht: Er musste wenige Minuten später mit schmerzverzerrtem Gesicht raus. Für ihn kam Neuzugang João Palhinha. Die Untersuchung bestätigte dann später, was Bayern-Manager Max Eberl schon befürchtet hatte: Pavlović hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Damit muss Bayern München in den kommenden Wochen auf den 20-Jährigen verzichten. Wie lange er ausfallen wird, ist unklar.

