Ein Gastronom in Pforzheim hat kein Problem mit dem Kleidungsstück selbst, sondern mit Jogginghosen-Trägern.

Der Gastronom Lambros Petrou verbietet jetzt Jogginghosen in seinem Art Café in Pforzheim. Der Grund: Er hat schlechte Erfahrungen mit Männern in Joggern gemacht. Manche hätten ihn beleidigt und einer soll in seine Blumen gepinkelt haben.

Wir sind keine Kneipe, keine Spelunke, sondern wir sind ein Café.

Besonderer Hate für graue Jogginghosen!

Früher wurde er gefragt, wo steht, dass man keine Sporthosen tragen darf. Mittlerweile lautet die Antwort: An der Eingangstür zum Café. Da hängt ein Schild mit einer durchgestrichenen Jogginghose im roten Kreis. Vor allem geht es ihm um graue Jogginghosen:

Diese Art von Hosen und diese Jogginghosen-Träger, die machen mir meinen Laden kaputt, wenn ich sie rein lasse.

Jogginghosen verbieten: Darf er so?

Ja, er darf. Das sogenannte Hausrecht liegt nämlich beim Gastronom, also bei Lambros Petrou. Wichtig ist nur, dass er laut dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz keine Menschen nach ihrer ethnischen Herkunft judged.

