Ein Kaiserpinguin ist aus Versehen aus der Antarktis nach Australien geschwommen. Wie es dazu kam, erfährst du hier.

Der Pinguin kam im Ort Denmark im Westen von Australien an. Er watschelte aus dem Wasser an den Strand und wurde dabei von faszinierten Badegästen entdeckt.

Eigentlich leben Kaiserpinguine 3400 Kilometer weit entfernt von Australien in der Antarktis am Südpolarmeer. Zum ersten Mal wurde ein Exemplar dieser Spezies so weit nördlich entdeckt.

Pinguin in Australien: Verloren am Strand

Augenzeugen berichteten, dass der Vogel verloren wirkte:

Er versuchte, auf seinem Bauch zu rutschen und dachte wohl, es handele sich um Schnee.

Mittlerweile hat der Pinguin einen Namen erhalten: Gus - nach Kaiser Augustus. Forscher gehen davon aus, dass der Pinguin einer Strömung nach Norden gefolgt ist und so nach Australien kam. Kaiserpinguine folgen Strömungen bei der Nahrungssuche.

Kaiserpinguin Gus wird gut umsorgt

Nach dem langen Weg war das Tier unterernährt. Inzwischen wird es von einer Vogelpflegerin umsorgt und erholt sich gut. Kaiserpinguine können bis zu 1,40 Meter groß werden und bis zu 40 Kilo wiegen. Gus wiegt inzwischen 23 Kilo.