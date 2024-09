Politisch motivierter Angriff auf Ehepaar in Heidelberg

Die Frau trug am Montag auf dem Heidelberger Neckarmünzplatz ein T-Shirt mit einem Davidstern und der Aufschrift „Bring them home now“. Der Satz Bring sie jetzt nach Hause könnte sich auf die israelischen Geiseln in den Händen der palästinensischen Hamas beziehen. Der Mann packte die Frau nach Polizeiangaben am T-Shirt und forderte sie auf das T-Shirt auszuziehen. Dabei habe die Frau leichte Verletzungen am Oberkörper erlitten. Als die Polizei kam, flüchtete der Täter. Eine Frau hatte den Vorfall fotografiert. Das Amtsgericht hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung der Fotos angeordnet. Sie sind auf einer Fahndungsseite der Polizei im Internet einzusehen.