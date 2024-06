In Sachsen-Anhalt hat ein Mann mehrere Menschen auf einer Party attackiert. Die Polizei schoss daraufhin auf ihn.

Am Freitagabend hat ein 27-jähriger Mann in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt mehrere Menschen angegriffen. Drei von ihnen wurden schwer verletzt. Zuvor soll er in der Nähe schon einen 23-jährigen Mann erstochen haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Magdeburg mit. Der Angreifer wurde bei der Party von der Polizei erschossen. Er starb später im Krankenhaus.

Angriff auf privater EM-Party in Wolmirstedt: Was ist bekannt?

Hintergründe der Tat, sind noch nicht bekannt.

Der Angreifer soll nach dieser Tat an der privaten Party vorbeigekommen sein und die Leute dort angegriffen haben.

Laut "Magdeburger Volksstimme" soll er zuvor schon in der Nähe Menschen mit einem Messer bedroht haben.

