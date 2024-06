Pride Parade: Dafür demonstrieren die Menschen in der Ukraine

Gleiche Rechte für alle Menschen? Nicht in der Ukraine. Das hat Folgen - zum Beispiel für schwule Soldaten.

Regenbogen- und Einhorn-Abzeichen an ihren Uniformen - so haben sich queere Soldatinnen und Soldaten in Kyjiw bei der ersten Pride Parade seit Kriegsbeginn gezeigt.



Von der ukrainischen Regierung forderten sie, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften offiziell anerkannt werden.

Denn: Wird ein Soldat oder eine Soldatin verletzt oder stirbt sogar, bekommt der gleichgeschlechtliche Partner nicht Bescheid oder darf keine Entscheidungen für den anderen treffen.

Damit sich das ändert, forderten die Demonstrierenden Gesetze dafür.

Pride Parade in der Ukraine nur mit Polizeischutz

Auch Menschen, die nicht zum Militär gehören, haben demonstriert. Allerdings war zum Schutz viel Polizei vor Ort. Schon vorher hatte es massive Drohungen gegen den Pride-Marsch gegeben und auch währenddessen gab es Gegendemos mit schwulenfeindlichen Parolen bis hin zu Todesdrohungen.

