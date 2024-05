Proteste an Berliner Uni: Demonstrierende fordern Solidarität

Am Dienstag protestierten Pro-Palästina-Aktivisten an der Freien Uni in Berlin. Dabei clashten verschiedene Meinungen und Haltungen aufeinander. Es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei und anschließende Festnahmen. Auch der Zentralratspräsident der Juden in Deutschland hatte sich zu den Protesten geäußert.