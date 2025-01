Österreich: Zehntausende bei Demo in Wien gegen Rechts

Erstmals könnte es in Österreich ein Kanzler der rechten FPÖ geben. Vor dem Kanzleramt in Wien kam es deswegen zu einer Demo.

Unter dem Motto "Zusammenhalten gegen Rechts" haben verschiedene soziale und kirchliche Organisationen zu einer Demo in Wien aufgerufen. Die Initiatoren befürchten einen Angriff auf Demokratie, Menschenrechte, Umweltschutz und den sozialen Zusammenhalt in Österreich. Hintergrund: Eine mögliche Regierungsbildung unter einem Bundeskanzler der rechtspopulistischen FPÖ.

Proteste in Wien gegen die FPÖ Dauer 0:36 min Proteste in Wien gegen die FPÖ

In Wien sollen nach Angaben der Veranstalter rund 50.000 Menschen am Start gewesen sein, die Behörden sprechen laut Medienberichten von knapp 25.000. Fast zeitgleich gingen die Menschen auch in Salzburg, Graz und Innsbruck auf die Straße.

FPÖ und ÖVP haben Koalitionsverhandlungen gestartet

Die Parteispitzen der rechtspopulistischen FPÖ und der konservativen ÖVP haben sich auf den formellen Beginn von Koalitionsverhandlungen geeinigt, wie ein ÖVP-Sprecher mitteilte. Die FPÖ war bei den Parlamentswahlen im September stärkste Kraft geworden. Die ÖVP hatte dennoch die Möglichkeit, selbst eine Mitte-Regierung zu bilden – die Gespräche scheiterten aber.