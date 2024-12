91 Prozent! Fast alle Haushaltshilfen arbeiten schwarz

Immer mehr Putzhilfen in Deutschland scheinen ihr Geld illegal zu verdienen. Gleichzeitig melden sich immer weniger an.

Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) herausgefunden. Die Studie liegt der Funke Mediengruppe vor. Hier die Facts:

Die Zahl der angemeldeten Haushaltshilfen ist in diesem Jahr um 4,5 Prozent auf rund 246.700 Beschäftigte gesunken .

ist in diesem Jahr . Die Umsätze bei den nicht angemeldeten Putzhilfen ist dagegen um 15 Prozent gestiegen . Und zwar auf 11 Milliarden Euro. 2020 waren es noch rund sieben Milliarden Euro.

bei den nicht angemeldeten Putzhilfen ist dagegen . Und zwar auf 11 Milliarden Euro. 2020 waren es noch rund sieben Milliarden Euro. Ganze 91 Prozent der Putzhilfen sind der Studie zufolge nicht angemeldet und arbeiten demnach illegal.

💡 Über drei Millionen Haushalte in Deutschland beschäftigen regelmäßig oder gelegentlich eine Haushaltshilfe.

Die meisten Haushaltshilfen arbeiten illegal - aber warum?

Laut dem IW finden viele Haushalte die Anmeldung ihrer Putzhilfe zu aufwendig - obwohl das eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Auch die Sozialabgaben spielen eine Rolle - darauf hätten viele keinen Bock.

Nice to know: Andere Länder in Europa könnten als Vorbild für bessere Bedingungen in der Branche dienen: Frankreich zum Beispiel hat ein Gutschein-Modell, das die Preise subventioniert. Finnland und Schweden bieten steuerliche Vorteile von bis zu 50 Prozent. Eigentlich hätte laut Koalitionsvertrag in Deutschland bald ein Gutschein-Modell kommen sollen. Doch dazu kam es nie.