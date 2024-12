Waldemar war 31 Jahre lang Hausmeister an einem Gymnasium in Rheinland-Pfalz. Seine Verabschiedung geht auf Social Media viral.

In einem auf Insta geteilten Video ist zu sehen, wie Hunderte Schüler und Lehrer für Waldemar ein langes Spalier auf dem Schulhof des Albert-Einstein-Gymnasiums in Frankenthal bilden. Der Hausmeister ist von der Aktion sichtlich ergriffen und läuft durch die feiernden Menschen. Einige Schülerinnen und Schüler haben sogar Plakate mit eigenen Botschaften dabei. In der Caption des Videos steht:

Nach 31 Jahren am AEG geht Herr Wohlgemuth in den Ruhestand. Wir sagen ❤️DANKE❤️ an den besten Hausmeister der Welt!

Hausmeister geht in Ruhestand: Video geht viral

Nach wenigen Tagen hat das Video schon über 1,3 Millionen Views und etwa 38k Likes. In den Kommis unter dem Post der Schülerzeitung feiern Hunderte User die Aktion:

"Hab’s jetzt 10 Mal angesehen und jedes Mal Tränen in den Augen. So viel Wertschätzung muss man sich erstmal verdienen! Respekt!"

"Wenn jemand so in den Ruhestand entlassen wird, dann hat er alles richtig gemacht."

"Absoluter Ehrenmann, Liebe geht raus❤️"

