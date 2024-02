Mann auf der Straße erschossen: So laufen die Ermittlungen

In Ranschbach bei Landau ist gestern Mittag ein Mann erschossen worden. Die Polizei will heute nach der Tatwaffe suchen.

Die Polizei wurde am Montag kurz nach 14 Uhr wegen Schüssen alarmiert. Offenbar wurde mitten in Ranschbach auf der Straße auf einen 37-Jährigen geschossen. Der Mann wurde schwer verletzt und starb wenig später.

Nach Schüssen in Ranschbach: 27-Jähriger festgenommen

Laut Polizei wurde bereits ein Tatverdächtiger festgenommen. Es soll sich um einen 27-Jährigen handeln.

Er ist offenbar erst zu Fuß in Richtung Birkweiler geflohen. Dann wurde er aber festgenommen. Die beiden Männer kannten sich wohl. Was vor der Tat passiert ist, ist noch unklar. Laut Polizei könnte der 27-Jährige unter Drogeneinfluss gestanden haben. Das wird derzeit untersucht.

Hubschrauber, Drohne: So ermittelt die Polizei

Am Nachmittag gab es rund um den Tatort einen großen Polizeieinsatz. Hubschrauber kreisten über Ranschbach. Außerdem war eine Drohne im Einsatz. Details zur Ermittlungsarbeit hat die Polizei nicht mitgeteilt. Aber: Einer der Gründe dürfte sein, dass die Tatwaffe noch nicht gefunden wurde.

Die Suche wurde am Montag wegen der Dunkelheit unterbrochen. Der Bereich wurde in der Nacht von Polizisten überwacht. Heute soll die Suche weitergehen. Außerdem soll der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Auch eine Obduktion des Opfers ist für heute geplant.

So sah es am Montag in Ranschbach aus:

Polizei sucht Zeugen: Kannst du helfen?

Wer rund um den Tatort etwas beobachtet hat oder den Ermittlern andere wichtige Infos geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen melden. Das geht per Mail (kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de) oder du rufst dort an (0621/963-2773).

