Im Auswärtsspiel bei Joventut Badalona am Mittwochabend gelang ratiopharm Ulm ein 102:88 Sieg. Karim Jallow war on fire!

Bereits im ersten Viertel legten die Ulmer einen guten Start hin und legten früh den Grundstein für starke 102 Punkte im Eurocup-Auswärtsspiel. Man of the Match war Karim Jallow mit 12 Punkten, 4 Rebounds und 2 Assists. Bester Schütze der Ulmer war der israelische Aufbauspieler Ben Saraf mit 18 Punkten.

Ulm: Sieg im Eurocup gegen Badalona Dauer 0:31 min Ulm: Sieg im Eurocup gegen Badalona

Nach diesem Sieg können sich die Ulmer gute Chancen auf den Einzug in die Finalrunde des Eurocups ausrechnen.

Starkes erstes Viertel sichert Auswärtssieg 🔥Am Samstag geht es zuhause mit dem Bundesliga-Topspiel gegen Heidelberg weiter 👉 Jetzt die letzten Stehplätze sichern unter https://t.co/ddyd2TdQB8#uuulmer #weareone | 📷 Joventut Badalona pic.twitter.com/rswYJgRCev

ratiopharm Ulm: Tabellenführer in der Basketball-Bundesliga

Auch in der Basketball-Bundesliga läuft es für ratiopharm Ulm sehr gut. Nach neun Spielen sind die Ulmer nämlich Tabellenführer. Am Samstag kommt es in der Neu-Ulmer Arena zum Spitzenspiel der Bundesliga. Tabellenführer Ulm empfängt den Tabellenzweiten aus Heidelberg.