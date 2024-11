0 Punkte: RB Leipzig verliert wieder in der CL

Nach Atlético, Juve und Liverpool hat RB auch das vierte Spiel in der Champions League verloren - diesmal gegen Glasgow.

Die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose hat am Dienstagabend mit 1:3 gegen Celtic Glasgow in Schottland verloren. Nach dem Führungstreffer für Leipzig durch Christoph Baumgartner (23.) drehte Celtic das Spiel. Mies für RB: Zwei Glasgow-Tore gingen auf das Konto vom Deutschen Nicolas Kühn, der in der Jugend von RB Leipzig ausgebildet worden ist.

Wir müssen anfangen, zu punkten. Jeder kann die Tabelle lesen.

RB Leipzig verliert in Glasgow Dauer 1:00 min RB Leipzig verliert in Glasgow

Und die spricht aktuell eindeutig gegen RB. Das Team steht mit 0 Punkten auf Platz 31 von 35. Der Abstand zum ersten Platz für die Play-offs beträgt schon vier Punkte. Vier Spiele hat RB noch Zeit, um das Blatt noch zu wenden. Als nächster Gegner wartet am 26. November Inter Mailand.

Leverkusen kassiert Klatsche in Liverpool, Dortmund jubelt spät

Die Werkself kam in Liverpool mit 0:4 unter die Räder. Luiz Diaz war on fire. Der Liverpool-Star schnürte einen Hattrick. Der BVB konnte sich Zuhause mit 1:0 gegen Sturm Graz durchsetzen. Matchwinner war Donyell Malen in der 85. Minute.