Die japanische Homeware-Marke Muji bringt eine Version von einem Classic-Reebok-Sneaker raus. Auch neue Jordans kommen.

Muji ist ein japanischer Shop, den man dort eher für Haushalts- und Schreibwaren kennt - und nicht unbedingt für Fashion oder Sneaker. Jetzt wagt sich der Konzern in die Mode-Welt und bringt als Kollabo eine Neuinterpretation der "Club C 85"-Silhouette raus, die Reebok in den 80s bekannt gemacht hat. Krass ist, dass der Sneaker komplett ungebranded rauskommt. Dafür steht Muji mit seinen Produkten. Bislang gibt es noch keinen Verkaufsstart außerhalb von Japan.

Nike bringt Air Jordan Reimagined raus

Noch mehr Sneaker-News gibt es von Nike. Die haben für 2025 den neuesten Air Jordan 1 Royal Reimagined announced - eine modernisierte Version eines der most iconic Sneaker überhaupt. 2025 feiern die Jordans ihr 35-jähriges Jubiläum. Die Brand ist für die Black Community von großer Bedeutung.

