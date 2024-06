Bundesliga-Relegation: Bochum entscheidet Drama für sich!

Wie wild war das? Im Elfmeterschießen wurde entschieden, wer nächstes Jahr in der ersten Bundesliga spielt.

3:0 ging das Hinspiel für Düsseldorf aus. Im Rückspiel am Montagabend in Düsseldorf stand es nach 120 Minuten 3:0 für Bochum. Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen und hier zeigten die Bochumer nach einer heftigen Aufholjagd die besseren Nerven! Der VfL gewann mit 6:5 und spielt nächstes Jahr weiter in der ersten Bundesliga. Fortuna Düsseldorf bleibt in Liga 2. Den entscheidenden Elfmeter hat Düsseldorfs Takashi Uchino verschossen.

Hier kannst du dir die Highlights anschauen:

Gebrochene Düsseldorfer, glückliche Bochumer

Die Fortuna war nach einer starken Saison, dem deutlichen Hinspielsieg ganz nah dran am Aufstieg. Am Ende reichte es nicht - wegen einem Elfmeter. Düsseldorf-Coach Daniel Thioune sagte nach dem Spiel im Sky-Interview, dass viele seiner Spieler in der Kabine weinen. Auch er spürte eine "Leere".

Beim VfL Bochum war die Freude natürlich groß. Torwart Andreas Luthe sagte nach dem Spiel:

Heute werden wir gebührend feiern und die Nacht zum Tag machen.

Btw: Luthe beendete nach dem Spiel seine Karriere. Der 37-Jährige hat bereits in der Jugend für Bochum gespielt.

Bochum bleibt in der Bundesliga Dauer 0:37 min BLO / Düsseldorf - Bochum / Relegation / schneller Flash nach dem Spiel

