Public Viewing: Hier kannst du die EM 2024 in RLP anschauen ⚽

Du hast Bock, die Fußball EM mit deinen Freunden bei einem Public Viewing zu schauen? Hier gibts eine Übersicht für RLP!

Vorab wichtig: Viele Massenevents gibt es dieses Mal vermutlich nicht. Der Trend geht eher zum gemeinsamen Fußballschauen in Kneipen oder bei Freunden. Das ergab eine Umfrage des SWR unter großen und kleinen Städten in RLP. Aber: In Rheinland-Pfalz gibt es trotzdem einige größere Public Viewings, die du auf dieser Karte checken kannst. ⬇️​

Kein Public Viewing in Kaiserslautern & Co.

Dir ists bestimmt aufgefallen: Auf der Karte fehlen große Städte wie Kaiserslautern und Trier. Dort ist bislang kein Public Viewing für die EM vom 14. Juni bis 14. Juli geplant. Und obwohl es in Ludwigshafen kleine Events gibt, ist hier nichts Größeres geplant.

In einigen Städten, wie zum Beispiel in Zweibrücken und Konz, stehen noch Anfragen für Public Viewings aus. Safe ist aber noch nichts. Auf Campingplätzen an Rhein, Mosel, Lahn und im Hunsrück soll es kleinere Events geben, um die EM zusammen anzuschauen - ähnlich wie in vielen Kneipen, Bars und Sportvereinen.

Viele Städte in BW machen kein Public Viewing für die EM 2024: