Rund 40.000 Freiwillige waren deutschlandweit am Start und haben Müll an Flüssen aufgesammelt.

Von kleinem Plastikmüll bis zu ganzen Auspuffanlagen - beim "Rhine Clean Up" am Samstag wurde ganz schön viel Müll aufgesammelt. Trotz des Namens waren die 40.000 Helfer nicht nur am Rhein, sondern insgesamt bei fast 30 Flüssen. In Rheinland-Pfalz haben Freiwillige in Mainz, Ludwigshafen, Koblenz und vielen weiteren Orten angepackt. Auch in Trier wurde beim "Mosel Clean Up" fleißig gesammelt - es hatten sich unterschiedliche Gruppen angemeldet, darunter: Gemeinden, Kanuvereine, Angler, Firmen und Migranten.

"Rhine Clean Up": Aktion soll auch die Meere schützen

Mit der Aktion sollen die Flüsse und deren Umgebung sauber gehalten werde, aber auch die Weltmeere. Der Müll würde nämlich irgendwann hinaus in die Ozeane getrieben werden. Wenn du dich über Mitmach-Möglichkeiten informieren möchtest, findest du hier die Webseite von "Rhine Clean Up".

