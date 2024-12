So sammeln diese Weihnachtsmänner Spenden für kranke Kinder!

Zum Nikolaustag waren die Riding Santas wieder unterwegs. Sie fahren Motorrad für den guten Zweck.

Die Riding Santas waren am Freitag in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs. Sie besuchten auf ihrer Tour unter anderem Schulen, Kindergärten und Seniorenheime. Dabei trugen sie ihre Weihnachtsmann-Klamotten und sammelten Spenden.

Dafür sammeln die Riding Santas!

Das Geld geht an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen bei Speyer. Die Riding Santas waren unter anderem in Jockgrim, Wörth, Bad Bergzabern und Landau.

Im vergangenen Jahr hat die Gruppe rund 179.000 Euro gesammelt. Das war nach Angaben der Riding Santas in den zehn Jahren, seit sie die Aktion machen, ein Rekord. Wie viel sie dieses Jahr sammeln konnten, ist noch nicht bekannt.