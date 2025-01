In Riedlingen hat am Sonntag ein Haus gebrannt. Mindestens eine Person ist dabei ums Leben gekommen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 82-jährigen Bewohner des Hauses handelt. Die Einsatzkräfte fanden ihn am frühen Montagmorgen. Eine Person werde immer noch vermisst. Zuvor war von einer weiteren vermissten Person die Rede - es stellte sich aber heraus, dass sie während des Feuers nicht im Haus war.

Feuer in Riedlingen gelöscht: Haus einsturzgefährdet

Das Feuer ist am Sonntag in einem Fachwerkhaus mitten in der Altstadt von Riedlingen (Kreis Biberach) ausgebrochen.



Laut Polizei wurden neben dem Todesopfer auch ein Mensch schwer und ein Mensch leicht verletzt.

Einer davon musste laut Feuerwehr mit einem Sprungtuch aus dem Gebäude gerettet werden.

Polizei und Feuerwehr sind inzwischen abgerückt, der Brandort werde aber noch bewacht, damit das Feuer nicht erneut ausbricht.

Das Gebäude sei hochgradig einsturzgefährdet und könne noch nicht betreten werden.