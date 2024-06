Zu viele Raser geblitzt: Radarfalle in Rotterdam kackt ab 🤯📷

Bis zu zehntausend Autofahrer t├Ąglich sollen deutlich zu schnell gewesen sein. F├╝r den Blitzer war das wohl zu viel.

Das Verarbeitungssystem des Ger├Ąts sei mit der gro├čen Zahl der Raser ├╝berfordert gewesen, sagte die Staatsanwaltschaft Rotterdam dem Sender RTL. Wegen technischer Probleme sei die Radarfalle daher nach wenigen Tagen wieder abgeschaltet worden.

Das bewegte sich auf zehntausend Bu├čgelder pro Tag.

Warum wurden so viele Menschen geblitzt? Das k├Ânnte daran liegen, dass der Blitzer vor einer Autobahnbaustelle in Rotterdam steht. Dort gilt erst seit Kurzem Tempo 70. Viele Pendler h├Ątten sich an die neue Geschwindigkeitsbegrenzung noch nicht gew├Âhnt, hie├č es.┬á

Tausende Autofahrer in Rotterdam geblitzt: Gibts ein Bu├čgeld?

Nope! Die Staatsanwaltschaft sieht den Fehler auch bei sich und hat die Bu├čgelder der letzten Tage zur├╝ckgezogen. Au├čerdem soll es jetzt vor der Autobahnbaustelle neue Schilder geben, die Autofahrer auffordern, rechtzeitig vom Gas zu gehen. Mittlerweile wurde der Blitzer auch wieder aktiviert: "Die Verkehrsteilnehmer hatten Zeit, sich an die neue Situation zu gew├Âhnen", teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Diese Taube war auch ziemlich schnell unterwegs ...