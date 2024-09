15-Jähriger klettert auf Zug und kriegt Stromschläge

Der Junge ist am Samstagabend am Bahnhof Rottweil auf den Zug geklettert. Die Verletzungen sind lebensgefährlich.

Gegen 22:45 Uhr soll der 15-Jährige laut Polizei auf einen abgestellten Zug geklettert sein. Dabei ist er in die Nähe der Oberleitung gekommen und hat einen Stromschlag erlitten.

Stromschlag auf Zug: 15-Jähriger in kritischem Zustand

Der Junge wurde sofort von Sanitätern versorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Warum er auf den Zug geklettert ist, ist nicht klar - die Bundespolizei ermittelt jetzt.

Polizei warnt: Darum ist das Klettern auf Wagons so gefährlich

Die Bundespolizei sagt, dass selbst der Abstand zur Oberleitung - der meistens nicht mal 1,50 Meter beträgt - mega gefährlich ist und ausreichen kann, um einen starken Stromschlag auszulösen. Der Strom in diesen Leitungen ist 65-mal stärker als in einer gewöhnlichen Steckdose und kann in Sekundenbruchteilen zu schwersten Verletzungen führen.