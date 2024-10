... im Dezember wollen die Regierungschefs der Bundesländer nochmal darüber sprechen. Bisher sind sie sich nicht einig.

Die meisten Haushalte in Deutschland müssen den Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und Co. zahlen. Aktuell liegt er bei 18,36 Euro pro Monat. Die zuständige Experten-Gruppe (KEF) sagt: Der Beitrag sollte auf 18,94 Euro steigen, also 58 Cent mehr.

Alle Ministerpräsidenten haben sich nun in Leipzig getroffen, um auch über den Rundfunkbeitrag zu diskutieren. Eine gemeinsame Entscheidung haben sie dort nicht getroffen. Im Dezember soll weiter darüber gesprochen werden. Der Rundfunkbeitrag bleibt also erstmal bei 18,36 Euro.

Ministerpräsidenten zum ÖRR Dauer 0:38 min Ministerpräsidenten zum ÖRR

Weniger Radiosender, Funk bleibt - das wurde noch beschlossen

Statt 70 soll es in Zukunft nur noch 53 öffentlich-rechtliche Radiosender geben. Funk und Kika sollen bleiben - aber ZDFneo und One von der ARD sollen miteinander verschmelzen.

Wichtig💡: Das sind nur Beschlüsse von der Ministerpräsidentenkonferenz - am Ende müssen noch die Landtage darüber entscheiden.