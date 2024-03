Saharastaub: Deswegen wird der Himmel an Ostern gelb

Über Ostern kommt ziemlich viel davon nach Deutschland. Das wirkt sich auf Himmel, Wolken und Temperaturen aus.

Wegen des Saharastaubs kannst du den Wetter-Apps nicht ganz trauen:



Obwohl Sonnenschein angezeigt ist, könnte die Sonne wegen des Staubs auch gar nicht zu sehen sein.

Saharastaub dient als Kondensationskeim. Wasserdampf setzt sich daran fest und wird zu Wasser. Dadurch entstehen mehr Wolken.

Auch auf die Temperaturen ist kein Verlass, weil die Sonne wegen des Staubs die Luft nicht so ganz erwärmen kann.

Vielleicht kommt mit dem Saharastaub sogar "Blutregen"

Sollte es bei dir am Wochenende regnen, könnte der Staub aus der Luft "rausgespült" werden. So wirklich sieht man das dann am Auto: Die Sandsteinchen könnten sich dort absetzen. Also parke dein Auto, Motorrad oder Fahrrad am Besten in einer Garage.

Hier kannst du mehr zum Saharastaub erfahren:

Kommt der Wetterbericht bald von KI?