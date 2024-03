Samra ist Papa geworden

Auf Instagram hat der Rapper ein Bild gepostet, auf dem er sein Neugeborenes hält.

Unter dem Beitrag schreibt er: "Heute erblickte mein erstes Kind das Licht der Welt ❤️". Ob es sich bei dem Kind um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, ist nicht ganz safe. In seiner Story erzählt er aber, dass "der Kleine" ihm das Leben nicht zur Hölle macht, wie er damals seinen Eltern. Vermutlich ist es also ein Junge. Außerdem setzt der Rapper den Hashtag #Kareem unter dem Beitrag, was der Name des Kindes sein könnte.

Samra ist glücklich

Er erzählt in seiner Story, dass es ein unglaubliches Gefühl ist, Papa zu sein.

Jetzt verstehe ich die Eltern, die immer sagen: 'Wenn du Vater wirst, wirst du richtig glücklich.'

In den Kommentaren unter dem Beitrag gibt es viele Glückwünsche für den Rapper.

Vergewaltigungsvorwürfe gegen Samra

2021 beschuldigte die Influencerin Nika Irani den Rapper, sie im Schlafzimmer seines Studios vergewaltigt zu haben. Daraufhin pausierte sein Label Universal Music die Zusammenarbeit mit Samra. Auch verlor er einen Werbedeal. Der Rapper bestreitet, dass er sie vergewaltigt hat. Ein Gericht hat entschieden, dass Irani nicht weiter sagen darf, dass er sie vergewaltigt hat. Eine Anzeige und einen Gerichtsprozess wer Recht hat, gab es nicht. Mehr zu den Vorwürfen.

