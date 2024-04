Israel und Iran: Das macht jetzt Europa

Die G7 und die EU haben sich zu dem Konflikt beraten und beschlossen, gegen den Iran Sanktionen zu verhängen.

Sowohl die G7 - bestehend aus USA, Kanada, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien - als auch die EU verurteilen den Raketenangriff vom Iran gegen Israel.

Iran greift Israel mit Drohnen und Raketen an

So wollen die G7 und die EU den Iran bestrafen

Die 27 Regierungschefs trafen sich am Mittwoch und verurteilten Irans Angriff. Sie haben gesagt, dass sie sich für die Sicherheit von Israel einsetzen wollen. Deswegen werden nun Sanktionen verhängt. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, die EU wolle alles tun, um den Iran zu isolieren. Die Strafmaßnahmen richten sich somit gegen Unternehmen, die sich an der Produktion von Waffen beteiligen. Dem schließen sich die Finanzminister der G7 an. Sie möchten verhindern, dass der Iran Waffen kaufen oder produzieren kann.

Insgesamt riefen die Staatschefs sowohl den Iran als auch Israel auf, auf Gewalt zu verzichten.

EU beschließt Sanktionen gegen Iran Dauer 0:24 min EU beschließt Sanktionen gegen Iran

Fachleute haben sich die Situation genau angeschaut: