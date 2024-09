Beim S04 brennts. Jetzt müssen Coach Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots gehen.

Die Königsblauen haben in der zweiten Liga in den ersten 6 Spielen nur 4 Punkte geholt. Dazu gab es gestern nach einer 3:0-Führung noch eine 3:5-Niederlage gegen Darmstadt 98. Dass der Trainer heute gehen musste, hat laut Vorstandschef Matthias Tillmann aber nicht nur was mit den Ergebnissen zu tun:

Die Entscheidung des Vorstands, den Weg mit Karel Geraerts nicht fortzusetzen, beruht nicht allein auf den ausbleibenden Resultaten und der Niederlage gegen Darmstadt, sondern vielmehr auf der negativen Gesamtentwicklung der vergangenen Wochen.

Wichtig: Übergangsweise werden die Schalke-Profis jetzt von U23-Coach Jakob Fimpel trainiert. Ein neuer Chefcoach ist noch nicht in Sicht.

Und warum musste Sportdirektor Marc Wilmots gehen?

Offiziell heißt es vom Verein, dass es unterschiedliche Ansichten zwischen Wilmots und dem Verein über die weitere Entwicklung auf Schalke gegeben hat.