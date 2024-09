Moukoko rasiert bei Startelf-Debüt für Nizza

Youssoufa Moukoko feierte ein 8:0-Schützenfest in der französischen Ligue 1 gegen Saint-Ètienne.

Am Freitagabend machte der 19-Jährige vor den heimischen Fans zwei Tore selbst und lieferte einen Assist. Moukoko startete als Mittelstürmer für die Mannschaft von Coach Franck Haise. Die Gäste aus Saint-Etienne waren mit der Gesamtsituation komplett überfordert. Schon zur Halbzeit stand es 6:0 für Nizza.

OGC Nizza: Moukoko macht Doppelpack noch in der ersten Halbzeit!

Der deutsche U21-Nationalspieler knipste per Kopf in der 26. Minute zum 4:0 und krönte Nizzas überragende Halbzeit mit dem 6:0 in der 39. Minute. Nach rund einer Stunde wurde Moukoko dann ausgewechselt.

