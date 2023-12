Am Montag hatte es in einigen Regionen richtig viel geschneit. Für 27 Schüler aus Wiesbaden hatte das heftige Folgen.

Sie mussten die Nacht von Montag auf Dienstag in ihrer Schule im Stadtteil Naurod verbringen. Die Schüler der internationalen Schule konnten laut Feuerwehr wegen des vielen Schnees nicht mehr mit dem Schulbus nach Hause fahren.

Zusammen mit den Betreuern waren es mehr als 50 Leute, die in der Schule übernachten mussten. Die Feuerwehr kümmerte sich um sie. Es wurde eine Notunterkunft aufgebaut, in der es Essen und Trinken für die Festsitzenden gab.

In #Naurod wurde in einer internationalen Schule eine #Betreuungsstelle für eine 55köpfige Gruppe aus Schülern und Betreuern eingerichtet, die mit ihren Schulbussen nicht abfahren konnten. Der #Betreuungszug von ASB/JUH hat diese Aufgabe übernommen. ^jh pic.twitter.com/NsZu2jwQOU

Zwei Menschen sind bei Glatteisunfällen im Landkreis Schwäbisch Hall und im Westerwaldkreis gestorben. In mehreren Bundesländern sind Schulbusse von der Fahrbahn gerutscht. Durch den Schnee waren enige Bahnstrecken nicht mehr befahrbar.

Schulen hatten geschlossen

Im Rheingau-Taunus-Kreis hatte es am Montag besonders viel geschneit. Deshalb gab es in den meisten Schulen am Dienstag Distanzunterricht.

In den kommenden Tagen soll es weiter schneien. In einigen Regionen wird es auch Schneeregen geben. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes soll es noch kälter werden.

In Rheinland-Pfalz hat es teilweise heftig geschneit. Hier kannst du dir anschauen, wie das aussah und welche Folgen es hatte:

