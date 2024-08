Deshalb soll Schwarzfahren komplett straffrei werden

Bisher gilt Schwarzfahren als Straftat, bei der man sogar ins Gefängnis kommen kann. Fachleute wollen das ändern. Warum?

Auch der Bundesjustizminister Marco Buschmann will, dass Schwarzfahren keine Straftat, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit ist. Sein Vorhaben geht allerdings nicht voran. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern jetzt in einem offenen Brief an Buschmann, Fahren ohne Fahrschein zu entkriminalisieren.

Schwarzfahren soll komplett straffrei werden Dauer 0:23 min Schwarzfahren soll komplett straffrei werden

Deshalb wollen Fachleute Schwarzfahren entkriminalisieren:

In ihrem Schreiben begründen sie es unter anderem damit, dass vor allem arme Menschen, Arbeitslose oder Drogenabhängige schwarzfahren.

Demnach können sich viele nicht nur das Fahrticket, sondern auch das Bußgeld nicht leisten.

Außerdem sei der Schaden pro Fahrt ohne gültiges Ticket überschaubar.

