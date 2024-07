Schweinepest in BW: Ist das Virus gefährlich für mich?

Die Afrikanische Schweinepest kommt den Grenzen von BW sehr nahe. Es gibt schon erste Sperrzonen.

Im Süden von Hessen wurde ein Fall der Afrikanischen Schweinepest bestätigt. Am Samstag teilte das Landwirtschaftsministerium in Wiesbaden mit, dass ein totes Wildschwein positiv getestet wurde. Seitdem gibt es in Baden-Württemberg jetzt auch Sperrzonen.

Afrikanische Schweinepest in BW: Was bedeuten die Sperrzonen?

Sperrzonen gibt es in Teilen von Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis.

Innerhalb der Sperrzonen gilt eine strikte Leinenpflicht für Hunde und die Wege dürfen nicht verlassen werden.

Jagen ist tabu.

Schweinehalter müssen ihre Tiere regelmäßig auf Krankheiten untersuchen und diese melden.

An der südlichen Grenze zu Hessen (Landkreis Bergstraße) wird nach toten Tieren gesucht, außerdem werden dort Elektrozäune aufgestellt, damit infizierte Tiere nicht nach BW kommen.

Ist die Afrikanische Schweinepest gefährlich für Menschen?

Die Krankheit ist ungefährlich für Menschen, aber schlimm für Schweine. Die Tiere können durch keine Impfung geschützt werden. Für sie ist der Virus fast immer tödlich. Menschen und andere Tiere, die infiziertes Fleisch essen, passiert nichts.