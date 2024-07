Überall Boote?! So feierten die Ulmer ihren Schwörmontag

Beim Nabada packen die Ulmer alles, was irgendwie schwimmen kann, auf die Donau - aber warum eigentlich?

Kurz vor 16 Uhr gings los: Dann kamen Schlauchboote, Flöße und sonstige oft selbst gebastelte Schwimmhilfen zum Einsatz - so wie jedes Jahr am Schwörmontag in Ulm. Er wird immer am vorletzten Montag im Juli gefeiert, inklusive dem Wochenende davor.

Nabada in Ulm - so lief es ab

Als die Boote und Co im Wasser waren, sind die Leute an Bord den Fluss runter gefahren - mit Wasserschlachten von Boot zu Boot.

Wegen der heftigen Strömung war erst unklar, ob das Event überhaupt stattfinden kann. Dann gab es aber grünes Licht.

Dieses Jahr hatte die Donau nur 16 Grad Wassertemperatur 🚣 🥶.

Als eine Art Umzug auf dem Wasser gab es auch Motto-Boote von Vereinen und Co.

Das Ziel des Events ist es in jedem Jahr, den Offenhauser Steg zu erreichen - möglicherweise sogar trocken.

Rund ums Event ist an vielen Plätzen in der Stadt gefeiert worden. 🥳

Schwörmontag in Ulm: Warum gibt es das Nabada?

Das Nabada ist für die Ulmer Tradition. Früher sind Bauern den Fluss runtergefahren - oder auch junge Leute. Heute dürfen alle mitmachen - ohne Anmeldung. Nur die Sicherheitsregeln fürs Nabada muss man beachten. Inzwischen ist das in Ulm so ein großes Ding, dass auch Leute von außerhalb kommen.

So werden die Themenboote gebaut:

