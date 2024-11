Wird dieser Bundesliga-Star Afrikas Fußballer des Jahres?

Serhou Guirassy ist fix unter den Top fünf. Wer sind seine Konkurrenten?

Der Bundesliga-Star von Borussia Dortmund aus Guinea muss sich bei der Wahl gegen diese Stars durchsetzen:

Achraf Hakimi (Marokko)

Ademola Lookman (Nigeria)

Ronwen Williams (Südafrika)

Simon Adingra (Elfenbeinküste)

Serhou Guirassy als Afrikas Fußballer des Jahres nominiert

Am 16. Dezember wird der Titel in Marrakesch vergeben. Der afrikanische Fußballverband hat die Nominierten am Montagabend bekannt gegeben.



Nice to know: Letztes Jahr hat Victor Osimhen (Nigeria) gewonnen. Der Stürmer von Galatasaray Istanbul ist diesmal gar nicht nominiert.