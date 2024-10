"Sie ist eine Serienmörderin": Frau in Kanada festgenommen

Drei Morde in drei Tagen an drei Orten. Das soll Sabrina K. in Kanada getan haben und wurde deswegen verhaftet.

Laut Anklage soll sie von Dienstag bis Donnerstag jeweils einen Menschen in Toronto, in Niagara Falls und in der Provinz Ontario getötet haben. Der Polizeichef von Niagara Falls, Bill Fordy, sagte dazu: Ich denke, per Definition ist sie eine Serienmörderin. Gibt es noch mehr Opfer? Laut dem Polizeichef kannte die 30-jährige Tatverdächtige ihr erstes Opfer: Eine 60-jährige Frau in Toronto. Ihre zwei weiteren Opfer habe sie offenbar random ausgewählt. Es wird gerade gecheckt, ob es noch weitere Opfer geben könnte. Toronto woman arrested after 3 homicides