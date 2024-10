Shirin David und Sampagne? Dieses Feature kam unerwartet!

Auf Insta kündigt Shirin David ihren neuen Song "Rich Girl, It Girl" zusammen mit Sampagne an.

Es ist noch gar nicht lange her, dass Sampagne mit "Tempo" zusammen mit Cro und Badchieff in den Charts landete. Jetzt kommt die nächste große Nummer: Er ist bei Shirin Davids neuem Song mit am Start. Btw: 2015 stand Sampagne bei The Voice Kids auf der Bühne und schaffte es sogar ins Finale.

Shirin David teast neuen Song Dauer 0:11 min Shirin David teast neuen Song

Rich Girl, It Girl - Wann ist Release?

Am 25.10. kommt der neue Song raus. Einige Fans sind zwar überrascht, aber feiern es:



"Das krass"

"Alles erwartet aber nicht dieses Feature, ich finds geil!"

"Bruder was"

"EHM BITTE WIE GEIL"

Hier gibts schon mal nen Vorgeschmack: