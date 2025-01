Das ist in der Silvesternacht passiert

Friedliche Partys und einige Brände. Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz.

Die Silvesternacht verlief an den meisten Orten friedlich, dennoch hatten die Einsatzkräfte auch in diesem Jahr viel zu tun. Die Polizei zieht bundesweit ein gemischtes Fazit.

Großeinsätze der Polizei

Die Berliner Polizei meldete 330 Festnahmen und 13 verletzte Beamte. Ein Polizist wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. In München kam es auf der Wittelsbacherbrücke zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen der Polizei und 200 bis 300 Personen.

Ungeduscht zur Party

In Berlin hatte ein großer Wasserrohrbruch zeitweise die Wasserversorgung für Hunderttausende Menschen lahm gelegt. Inzwischen ist das Problem behoben.

Halb #Berlin ohne #Wasser. Hier vielleicht der Grund - hat mein Kollege Sami Chahbani an der #Seestraße gefilmt… pic.twitter.com/iiIk5T19Jx

Stromausfall im Oberwesterwald

Im gesamten Oberwesterwald ist am Neujahrsmorgen der Strom ausgefallen. Das teilte die Leitstelle Montabaur mit. Sie rief die Menschen dazu auf, nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr) zu wählen. Der Stromverbrauch über Akkus und Batterien sollte auf das Nötigste reduziert werden.

Großbrand in Lagerhalle in Neuwied

Eine Lagerhalle mit Holzpaletten ist laut Polizei in der Nacht in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Bereits kurz zuvor war in Neuwied ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Beide Brände sind vermutlich durch Silvesterraketen ausgelöst worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Tote und Verletzte durch Feuerwerk

Mindestens fünf Menschen sind in Deutschland durch Feuerwerkskörper ums Leben gekommen. Wie jedes Jahr gab es auch diesmal wieder zahlreiche Verletzte durch Böller und Raketen.