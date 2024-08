Seit dem Morgen wird darüber spekuliert, wie es Sinan-G geht. Es gibt Gerüchte um einen Unfall und ein illegales Rennen.

Hier findest du das Update:

Ausgelöst wurden die Gerüchte durch verschiedene Insta-Storys. Bilalgold hat zum Beispiel in der Nacht auf Donnerstag in seiner Story geteilt, dass Sinan-G einen schweren Autounfall hatte. Er postete ein Foto von einem kaputten Auto und schrieb dazu, dass es "keine Garantie" gibt, dass Sinan-G "den heutigen Tag" überlebe.

Ob das wirklich stimmt, ist aber unklar. Rapper Ghaziviersieben hat am Mittag ein Statement gepostet, das dem entgegensteht. Er schreibt in seiner Insta-Story:

Sinan hatte gestern einen sehr schweren Autounfall doch wie ein Wunder ist ihm nichts geschehen und er ist wohl auf und gesund.

Noch kein Statement von Sinan-G

Von Sinan selbst gibt es noch kein Statement. Sein letztes Video auf Insta ist von gestern Abend. Dabei saß er in einem Auto. Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet.

Die Gerüchte werden aber durch ein weiteres Video angeheizt. Auf TikTok wurden Aufnahmen von dem gleichen Auto gepostet, wie man es bei Bilalgold in der Story sieht. Dazu heißt es: "SinanG in Essen".

Unfall & illegales Rennen: Das wird gerade über Sinan-G berichtet

Das Foto des kaputten Autos taucht auch in mehreren News-Artikel auf - zum Beispiel von "Radio Essen" auf. Dort wird von einem Unfall in der Nacht auf Donnerstag mit zwei Autos berichtet. Weiter heißt es in dem Artikel, dass beide Fahrer leicht verletzt wurden.

Wir haben wegen der widersprüchlichen Infos bei der Polizei nachgefragt. Am Telefon wurde NEWSZONE bestätigt, dass bei dem Unfall zwei leicht verletzte Personen gab. Ob Sinan-G an dem Unfall beteiligt war, wollte der Sprecher gegenüber NEWSZONE jedoch nicht kommentieren. Eine Anfrage von NEWSZONE an das Management von Sinan-G blieb unbeantwortet.

Trotzdem berichten mehrere Medien darüber, dass Sinan-G wohl an dem Unfall beteiligt war. Zu den Gerüchten mit dem illegalen Autorennen kommt es, weil die Polizei in der offiziellen Pressemitteilung zu dem Unfall schreibt, dass es den Verdacht "eines sogenannten Einzelrennens" gibt. Die Polizei ermittelt deshalb nach eigenen Angaben gegen einen 36-Jährigen.