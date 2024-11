Deine Chance: Ski Aggu sucht Mitbewohner

Für seine Wohnung in Berlin soll Ski Aggu gerade mal 500 Euro zahlen. Ein kleines Zimmer ist übrigens auch noch frei.

"Ich such übrigens gerade 'n Mitbewohner", erzählt Ski Aggu in einem Interview mit "1Live". Durch einen ziemlich nicen Vertrag zahlt er verhältnismäßig wenig Miete in Berlin, aber hat wohl eine angemessen große Wohnung. Ski Aggu sucht aber nicht unbedingt einen männlichen Mitbewohner - in den Kommentaren deutet er an, dass auch eine Mitbewohnerin fine sei.

Der Aufruf ist wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint.

So viel Geld gibt Ski Aggu im Monat aus

In dem Interview droppt Ski Aggu seine monatlichen Kosten: