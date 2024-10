Beim Deutschlandtag der Jungen Union spielte die Nachwuchsorganisation der CDU den Song "Zeit, dass sich was dreht."

Das Ganze passierte am Wochenende, als der Boss der Jungen Union Johannes Winkel und CDU-Chef Friedrich Merz durchs Publikum Richtung Podium gelaufen sind. Dabei wurden "Merz 2025" und "Kanzler" Schilder hochgehalten. $oho Bani fand das offenbar extrem uncool. Er schrieb laut dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" am Samstag in seiner Insta-Story:

Wenn ihr meinen Song weiter auf Friedrich Merz Wahlveranstaltungen benutzt, werde ich rechtliche Schritte einleiten.

Hier kannst du die Szene sehen: