Sommerferien in RLP: Fast alle Badeseen dort haben gutes Wasser! 🏊🏾

Endlich Sommerferien in Rheinland-Pfalz! Noch besser: Fast alle Badeseen dort haben eine Top-Wasserqualität.

Du kannst also problemlos in den meisten der 66 offiziellen Badeseen in RLP schwimmen. Dazu gehören unter anderem:

Laacher See: Das ist btw der größte See in RLP. Baden ist aber nur beim Campingplatz erlaubt.

Niederwiesenweiher - mit Strand und kostenlos!

Gemünder Maar, ein Badesee in der Eifel mit Sprungturm

Clausensee im Pfälzerwald

Baggerseen Binsfeld - hier gibts gleich mehrere Seen nebeneinander!

Eine interaktive Karte aller Seen in Rheinland-Pfalz findest du hier.

Und hier gehts zu Badeseen in Baden-Württemberg:

Die 10 besten Badeseen in Baden-Württemberg

Warnstufe bei vier Badeseen in Rheinland-Pfalz

Dem Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz zufolge gilt bei vier Seen gerade die Blaualgen-Warnstufe. Ein Badeverbot gibt es für diese Seen aber nicht:

Krombachtalsperre

Stadtweiher Baumholder

Baggersee Diez

Badesee Eich

💡​: Wasser mit Blaualgen kann Übelkeit, Durchfall oder Hautausschläge verursachen. Das passiert vor allem dann, wenn man das Wasser verschluckt oder es an die Schleimhäute kommt. Siehst du also grün-blaue Schlieren an der Wasseroberfläche des Sees, geh lieber woanders schwimmen.

Und wie ist die Wasserqualität in ganz Deutschland und Europa?