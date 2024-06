Badesee und Co: So gut ist die Wasserqualität bei uns

An fast allen Badeorten in Deutschland ist die Wasserqualität top. Aber wie sieht's im EU-Ausland aus?

Weder in Deutschland noch in der EU musst du dir Sorgen über die Wasserqualität machen, wenn du schwimmen gehst. Die Europäische Kommission und die Europäische Umweltagentur haben sich die Badegewässer genauer angeschaut. Ergebnis:

In rund 90 Prozent der Badegewässer in Deutschland ist die Wasserqualität ausgezeichnet.

der Badegewässer in Deutschland ist die Wasserqualität In weiteren 6 Prozent ist sie gut.

Urlaub am Strand? In diesen EU-Ländern ist die Wasserqualität gut

Auch das europäische Ausland schneidet laut dem Jahresbericht gut ab: In Europa erreichen rund 96 Prozent aller Badestellen die Standards. 1,5 Prozent wurden als mangelhaft eingestuft. In Belgien, Bulgarien, Luxemburg, Malta, Österreich und Rumänien haben alle offiziell ausgewiesenen Badegewässer im Jahr 2023 die Prüfung bestanden. Am saubersten ist laut Bericht das Wasser an Badestellen in Griechenland, Kroatien, Österreich und auf Zypern.

💡 Es gibt auch eine interaktive Karte, mit der du einzelne Badestellen checken kannst.

