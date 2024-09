Sonny Loops und Jamie Birrell haben Big News bei Instagram geteilt. Fans und Kollegen freuen sich mit ihnen.

In einem Reel laufen YouTuberin Sonny und Jamie gemeinsam durch die Berge. Über ihnen steht: "Ich will, dass es immer so bleibt...". Am Ende zeigt Sonny ihre Ultraschall-Bilder und blendet den Text ein: "Nein, es wird noch viel besser."

Fans und Kollegen freuen sich mit den beiden. Darunter sind MrsBella, DagiBee, Twenty4Tim und Anna Adamyan.

Sonny Loops und Jamie Birrell sind seit Februar letzten Jahres zusammen. Sie sind zusammen in ihr Traumhaus gezogen und sind überglücklich.